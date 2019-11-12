Голова НБУ перервав закордонне відрядження через затримання посадовців банку

Голова Національного банку Яків Смолій перервав службове закордонне відрядження та повертається до України у зв’язку з затриманням НАБУ колишніх та чинних посадовців НБУ у рамках справи про заволодіння 1,2 мільярда гривень кредиту, наданого ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Джерело: пресслужба НБУ у Facebook

Дослівно: "Пресслужба Національного банку повідомляє, що жоден з членів правління та директорів департаментів Національного банку не був затриманий під час здійснюваних антикорупційними органами слідчих дій щодо обставин видачі стабілізаційного кредиту у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк"".

Деталі: У Нацбанку додали, що обурені врученням підозри експершому заступнику голови НБУ Олександру Писаруку.

В НБУ назвали Писарука – професійним банкіром "з бездоганною репутацією, яку оцінили і в МВФ, де він працював останні три роки, і в міжнародній та вітчизняній банківській спільноті".

Також у пресслужбі додали, що рішення в Нацбанку ухвалюються колегіально, що унеможливлює визначальний вплив однієї особи на процес ухвалення таких рішень.

Що було раніше: 11 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого у 2014 році Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Серед затриманих – Олександр Писарук, який у 2014-2015 роках працював першим заступником голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої і відповідав за банківський нагляд.

Знати більше: Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда

Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена

Передісторія:

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови ухвалене в березні 2015 року.

НАБУ почало розслідувати справу Бахматюка в жовтні 2016 року.

Коли слідчі вийшли на фінішну пряму, генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію.

Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

12 листопада власник аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк заявив, що планує повернутися в Україну і пропонує поетапно погасити 8 мільярдів гривень боргів належним йому і виведених з ринку банків VAB Банк і "Фінансова ініціатива" і внести 500 мільйонів гривень гарантійного внеску.