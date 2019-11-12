Всі розділи
Укр / Рус

Голова НБУ перервав закордонне відрядження через затримання посадовців банку

Вівторок, 12 листопада 2019, 14:30

Голова Національного банку Яків Смолій перервав службове закордонне відрядження та повертається до України у зв’язку з затриманням НАБУ колишніх та чинних посадовців НБУ у рамках справи про заволодіння 1,2 мільярда гривень кредиту, наданого ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Джерело: пресслужба НБУ у Facebook  

Дослівно: "Пресслужба Національного банку повідомляє, що жоден з членів правління та директорів департаментів Національного банку не був затриманий під час здійснюваних антикорупційними органами слідчих дій щодо обставин видачі стабілізаційного кредиту у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк"".

Деталі: У Нацбанку додали, що обурені врученням підозри експершому заступнику голови НБУ Олександру Писаруку

В НБУ назвали Писарука – професійним банкіром "з бездоганною репутацією, яку оцінили і в МВФ, де він працював останні три роки, і в міжнародній та вітчизняній банківській спільноті".

Також у пресслужбі додали, що рішення в Нацбанку ухвалюються колегіально, що унеможливлює визначальний вплив однієї особи на процес ухвалення таких рішень.

Що було раніше: 11 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого у 2014 році Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Серед затриманих – Олександр Писарук, який у 2014-2015 роках працював першим заступником голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої і відповідав за банківський нагляд.

Знати більше: Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда 

Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена

Передісторія:

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови ухвалене в березні 2015 року.

НАБУ почало розслідувати справу Бахматюка в жовтні 2016 року.

Коли слідчі вийшли на фінішну пряму, генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію

Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

12 листопада власник аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк заявив, що планує повернутися в Україну і пропонує поетапно погасити 8 мільярдів гривень боргів належним йому і виведених з ринку банків VAB Банк і "Фінансова ініціатива" і внести 500 мільйонів гривень гарантійного внеску.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нацбанк банк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Парламент призначив Шапрана новим членом Ради Нацбанку 12 листопада 2019, 13:07
Інфляція очікувано сповільнилась до 6,5% — Нацбанк 11 листопада 2019, 19:41
Приватбанк є стійким до майбутніх криз - Нацбанк 8 листопада 2019, 13:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!