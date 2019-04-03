Луценко забрав у НАБУ справу про виведення коштів з банку Бахматюка
У 2014 році НБУ видав "ВіЕйБі банку" Олега Бахматюка мільярдний кредит на підтримку установи, але вкладники грошей не отримали — їх забрав власник банку. НАБУ знайшло кінці, але у справу втрутився генпрокурор.
Про це йдеться у матеріалі ЕП Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда.
У лютому 2019 року генпрокурор Юрій Луценко змінив підслідність справи і передав її слідчим поліції та підопічним прокурорам.
Про це свідчить відповідь НАБУ на запит авторів.
У корупційному злочині щодо втрати 1,2 млрд грн підозрюють першого заступника голови Нацбанку. За законом, розслідування корупції стосовно чиновників такого рівня — виняткова підслідність НАБУ.
У бюро вважають, що Луценко порушив статтю 216 КПК щодо підслідності і статтю 36 КПК, яка забороняє передавати підслідні НАБУ справи іншим правоохоронцям.
Проте, в Генпрокуратурі іншої думки.
У відповідь на запит ЕП у відомстві зазначили, що "притягнення особи до кримінальної відповідальності починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення".
У відомстві наголошують, що інформація про "встановлений збиток у 1,2 мільярда" залишається не підтвердженою.
Детальніше читайте у статті на ЕП.
Нагадаємо, у вересні-2018 детективи Національного антикорупційного бюро розкрили схеми, за якими до визнання VAB банку неплатоспроможним виводилися кошти.
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