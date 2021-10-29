В НБУ прогнозують зростання цін на електрику до 25% на рік

MOHD RASFAN/AFP via Getty Images

Національний банк прогнозує приведення тарифів на електроенергію до економічно обґрунтованого рівня, що спричинить їхнє зростання на 20-25%.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Регулятор зауважує, що адміністративно регульовані ціни сповільнили зростання з 18% до 17% у вересні через повільніше подорожчання газу. Також на показник вплинула сталість тарифів на електроенергію та здешевлення тютюнової продукції "ймовірно через зростання тіньової пропозиції".

Натомість, зріс у ціні алкоголь та транспортні послуги через підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті в кількох містах.

У наступних роках очікується зростання цін на тютюнові вироби через підвищення акцизів. Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20– 25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів у енергосекторі.

Також регулятор очікує коригування цін на газ влітку наступного року після рекордних стрибків у жовтні. Відтак тариф на тепло у наступному опалювальному сезоні якщо і зросте, то неістотно, а у 2023 році не зміняться взагалі.

Це також сприятиме уповільненню зростання тарифів на централізоване опалення та гарячу воду. За рахунок високої бази порівняння цей фактор зумовить уповільнення інфляції нижче цілі всередині 2023 року.

НБУ фіксує уповільнення подорожчання палива у ІІІ кварталі 2021 року до 31.2% р/р у вересні. За підсумками року воно зросте в ціні на понад 26%. Крім прямого впливу на загальний ІСЦ, це є суттєвим фактором тиску на інші ціни через збільшення транспортних витрат.

З корекцією цін на нафту у 2022 році паливна складова інфляції скоротиться нижче 5%, кажуть у Нацбанку.

Нагадуємо:

У серпні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки, яким доручив Кабінету Міністрів визначити план поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію з урахуванням соціального захисту споживачів.

Очільник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк в інтерв’ю ЕП розповів, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів та промисловості. Тоді очікувалось, що відповідне рішення мало бути незабаром ухвалене.

Зміцнення гривні на 7% від початку року стримував інфляцію, без ревальвації ціни могли зрости на декілька відсотків вище.

21 жовтня пройшов брифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики. На нього було оголошено збереження облікової ставки на рівні 8,5%. У НБУ готові підвищити ставку на засіданні у грудні у випадку реалізації проінфляційних ризиків.

Також регулятор погіршив прогноз зростання економіки України на 0,7 в.п. до 3,1%

Економічна правда