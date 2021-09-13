Голова Ради НБУ закликає відмовитися від необхідних для співпраці з МВФ змін до закону 

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Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин закликав владу припинити вносити зміни до закону про НБУ оскільки, на його думку, вони "заважають регулятору нормально працювати".

Відповідну заяву Данилишин зробив під час брифінгу з питань затвердження основних засад грошово-кредитної політики у відповідь на питання журналіста ЕП.

"Ніколи не буде працювати інституція в нормальному режимі, якщо вона знає, що на неї чекає чергова зміна тієї чи іншої законодавчої норми. Тому я думаю, що вже пора припиняти нам перманентні зміни до закону про Нацбанк, забезпечувати в першу чергу законодавчу стабільність і працювати", — заявив голова Ради НБУ.

За його розрахунками, у період з 2015 по 2021 рік до закону про Нацбанк зміни вносилися 30 разів. В той час, як для роботи самого НБУ, як інституції, важлива інституційна, організаційна та законодавча стабільність.

Зазначимо, що напередодні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №5850, який, серед іншого, вносить зміни до Закону про НБУ, обмежуючи повноваження Ради регулятора.

Зокрема, законопроєктом пропонується прибрати з повноважень Ради НБУ надання оцінок роботи правління регулятора, а також надання рекомендації правлінню щодо змін до грошово-кредитної політики на підставі оцінки її впливу на соціально-економічний розвиток.

Також законопроєктом запроваджуються жорсткіші вимоги до членів Ради НБУ. Ухвалення законопроєкту є однією з вимог МВФ.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 9 вересня ухвалила у першому читанні три законопроєкти, які необхідні на виконання Меморандуму з Міжнародним валютним фондом: зміни стосуються подання інформації від НБУ до уряду та врядування.

Законопроєкт №5850, зокрема, розроблений на виконання листа про наміри та Меморандуму з МВФ про економічну та фінансову політику.

Економічна правда