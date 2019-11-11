Укроборонпром поставить літак Ан-178 в Перу

"Спецтехноекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", підписала контракт з Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу щодо поставки багатоцільового транспортного літака Ан-178.

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

Контрактом передбачено виробництво та поставку українського літака для потреб Національної поліції Перу, надання пакету послуг з навчання, обслуговування та розширеної гарантії.

Тендерна пропозиція компанії "Спецтехноекспорт" стала найкращою, випередивши за підсумковою оцінкою пропозиції основних конкурентів, з-поміж яких були літаки C27J від компанії Leonardo (США-Італія) та CASA C-295 від Airbus (Іспанія). Для визначення підсумкової оцінки, замовник враховував експлуатаційні характеристики літака, терміни поставки, розширені гарантії, навчання персоналу та інше.

Завдяки підписанню контракту, Україна відкриває ринок Латинської Америки для нового покоління вантажних літаків "Антонов". Наразі компанія "Спецтехноекспорт" веде переговори з потенційними замовниками українських літаків з інших країн цього регіону.

Багатоцільовий транспортний літак Ан-178 розроблений на ДП "Антонов".

Максимальна висота польоту Ан-178 – 12,2 км, дальність польоту – 5500 км, максимальна швидкість – 825 км/год. Літак має унікальну форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів. Літак здатен сідати і злітати з будь-яких аеродромів, зокрема й ґрунтових.

Конфігурація літака, замовленого МВС Перу, дозволятиме здійснювати:

- перевезення особового складу (100 осіб);

- повітряне десантування особового складу (84 особи);

- перевезення пасажирів (80 осіб);

- доставку вантажів (до 18 тон);

- повітряне десантування вантажів;

- евакуацію поранених з можливістю надання медичної допомоги (40 осіб).

Нагадаємо, на початку жовтня Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав меморандум з ДП "Антонов" про закупівлю 13 літаків моделі Ан-178.



Економічна правда