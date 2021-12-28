Всі розділи
Укр / Рус

"Антонов" представив новий військово-транспортний літак

Вівторок, 28 грудня 2021, 14:50
 
укрінформ

Держпідприємтво "Антонов" продемонструвало військово-транспортний літак Ан-178-100Р, призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань.

Про це повідомляє інформагентство Міноборони.

Ан-178-100Р створено на базі сучасних світових інформаційних технологій. Він оснащений сотнями електронних обчислювачів, що дозволяють інтегрувати всі системи та датчики літака, автоматизувати контроль їхньої працездатності та оптимізувати керування.

Військово-транспортний Ан-178-100Р може використовуватися для перевезення особового складу, доставки озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

У програмі Ан-178-100Р беруть участь більше ніж 30 українських підприємств, які виготовили 177 видів комплектуючих виробів для цього літака. В обладнанні літака задіяні також іноземні постачальники з країн Європи, США, Канади.

 
укрінформ

Зазначається що будівництво літаків для потреб ЗСУ здійснюється згідно з наміченими планами. Повністю завершено побудову планера першого з трьох замовлених літаків.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Антонов авіа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Антонов" вперше підписав 5-річний контракт за програмою перевезень НАТО та ЄС 12 листопада 2021, 17:40
"Байрактари" у тумані: що дасть Україні спільне виробництво безпілотників 5 листопада 2021, 08:09
Мінінфраструктури хоче перетворювати пасажирські Airbus у вантажні літаки 12 жовтня 2021, 16:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!