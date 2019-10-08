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МВС замовило літаки "Антонов" для Нацгвардії та рятувальників

Вівторок, 8 жовтня 2019, 18:11

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав меморандум з ДП "Антонов" про закупівлю 13 літаків моделі Ан-178.

Про це повідомляє прес-служба МВС

Таким чином, МВС стане першим державним органом, який закупить літаки для своїх підрозділів.

"Зараз ми підписали попередні домовленості про постачання для системи МВС АН - 178. Це український красень, який вперше буде поставлятися в Україні. Дев'ять літаків будуть працювати на потреби ДСНС. Ще чотири використовуватимуться Нацгвардією", - заявив Аваков.

Зазначається, що ДСНС будуть використовувати літаки для пожежогасіння, а Нацгвардія - для перевезення вантажів та особового складу.

Нагадаємо:  

Протягом 2019 року в межах бюджетної програми "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту" МВС сплатило за постачання французьких гелікоптерів Airbus 630 млн гривень, ще 1,17 млрд гривень було сплачено в 2018 році.

Також у вересні стало відомо, що у Авакова ведуть перемовини з Францією щодо закупівлі патрульних катерів для прикордонників.

Економічна правда

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МВС Антонов

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