Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу

"Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", подписала контракт с Министерством внутренних дел Республики Перу по поставке многоцелевого транспортного самолета Ан-178.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Контрактом предусмотрено производство и поставку украинского самолета для нужд Национальной полиции Перу, предоставления пакета услуг по обучению, обслуживанию и расширенной гарантии.

Тендерное предложение компании "Спецтехноэкспорт" стало лучшим, опередив по итоговой оценке предложения основных конкурентов, среди которых были самолеты C27J от компании Leonardo (США-Италия) и CASA C-295 от Airbus (Испания).

Для определения итоговой оценки, заказчик учитывал эксплуатационные характеристики самолета, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала и прочее.

Благодаря подписанию контракта, Украина открывает рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов "Антонов".

Сейчас компания "Спецтехноэкспорт" ведет переговоры с потенциальными заказчиками украинских самолетов из других стран этого региона.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов".

Максимальная высота полета Ан-178 - 12,2 км, дальность полета - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет уникальную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов. Самолет способен садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.



Конфигурация самолета, заказанного МВД Перу, позволит осуществлять:

- перевозка личного состава (100 человек);

- воздушное десантирование личного состава (84 человека)- перевозки пассажиров (80 человек);

- доставку грузов (до 18 тонн);

- воздушное десантирование грузов;

- эвакуацию раненых с возможностью оказания медицинской помощи (40 человек).

Напомним, в начале октября Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал меморандум с ГП "Антонов" о закупке 13 самолетов модели Ан-178.



Экономическая правда