КМДА: до кінця року опалення не подорожчає

Київська адміністрація заявляє, що до кінця року тарифи на опалення для населення змінюватися не будуть.

Джерело: прес-служба заступника голови КМДА Петра Пантелєєва у коментарі УП.

Пряма мова: "До кінця року тарифи підвищуватися не будуть".

"Оцей проект розрахунків, які КП "Київтеплоенерго" подало на розгляд НКРЕКП, стосується лише вартості однієї складової – вартості виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Навіть якщо цей проект буде затверджений, то це не вплине на кінцеву ціну для споживача".

Деталі: У прес-службі пояснили, що у проекті у тариф заклали кошти на закупівлю необхідного запасу мазуту для позаштатних ситуацій та вартість касового розриву, який виник через невідповідність ринкової і тарифної ціни на газ, після підвищення ціни на газ минулого року.

Якщо НКРЕКП схвалить проект розрахунків, то КП "Київтеплоенерго" зможе ініціювати зміну тарифу для населення, куди включить оцю змінену складову – економічно обґрунтовану ціну виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Після цього підприємство муситиме пройти всі етапи підготовки і обговорення зміни тарифу для населення і лише після схвалення його на громадському обговоренні зможе звертатися до НКРЕКП, щоб цей проект розглянула комісія.

У прес-службі відзначили, що теплопостачальник наразі працює у збиток і просить кошти на капремонти з бюджету, оскільки вартість ремонтів у тарифі не закладена.

У Пантелєва нагадали, що тариф на тепло на 80% складається з вартості газу, а КП живе лише на 20%, у які входять зарплати, амортизація, утримання штату і аварійні та дрібні ремонти мереж і т.п.

Крім того, у прес-службі нагадали, що частина населення не сплачує за комунальні послуги.

Передісторія:

9 жовтня прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабмін наразі не планує підвищувати тарифи на опалення.

КП "Київтеплоенерго", яке надає послуги опалення і гарячого водопостачання у столиці, ініціює підняття тарифів виробництово тепла з 1 січня 2020 року на 30%.