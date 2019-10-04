Ціни на нафту завершать тиждень в сильному мінусі

Ціни на нафту еталонних марок в ході торгів в п'ятницю зростають на 0,5%, проте за підсумками тижня вони, ймовірно, зафіксують найзначніший спад з середини липня.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Побоювання інвесторів як і раніше викликає ймовірне уповільнення темпів економічного зростання в світі, зазначає MarketWatch.

У тому числі напередодні стало відомо, що індекс ділової активності в сфері послуг США (ISM Non-Manufacturing) у вересні впав до 52,6 пункту з 56,4 пункту в серпні, свідчать дані Інституту управління поставками (ISM).

Значення індикатора стало мінімальним з серпня 2016 року. Аналітики в середньому очікували більш помірного зниження - до 55 пунктів.

Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:04 подорожчали на 0,26 долара (на 0,45%) - до 57,97 долара за барель. У четвер їх ціна зросла на 0,02 долара (на 0,03%), становивши на закриття 57,71 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці зростають на 0,27 долара (на 0,51%) - до 52,72 долара за барель.

За підсумками попередньої сесії їх ціна знизилася на 0,19 долара (на 0,36%), закрившись на позначці 52,45 долара за барель. Таким чином, вона опустилася за підсумками восьмої сесії поспіль.

З початку поточного тижня Brent подешевшала на 6,4% і WTI - на 5,8%.