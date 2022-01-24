Криптовалюта та західні акції падають, газ росте: що відбувається на світових ринках і чому

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Світові ринки 24 січня продовжили падіння минулого тижня, а метали та енергоносії, навпаки, активно зростають – інвестори очікують на рішення ФРС та слідкують за ситуацією в Україні

Акції західних компаній

Основні індекси американських бірж продовжили падіння, що розпочалося минулого тижня.

Так, індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 1,75% – він відслідковує 30 найбільших компаній США. Індекс 24 січня котирується на рівні 33 665,49 пункту, що є найнижчим значенням з червня торік.

Втратив позиції також індекс S&P 500, у який входить топ-500 компаній Штатів. У понеділок він впав на 2,28% до 4 198,18 пункту – також найменших значень з липня.

Ще один чільний індекс американського ринку, Nasdaq Composite втратив 2,88% капіталізації до найнижчого рівня з березня 2021 року – 13 372,89 пункту. Саме цей індекс відображає стан технологічного ринку США

А саме, падають акції низки техгігантів. Зокрема, Apple (AAPL) на торгах 24 січня втратила 2,21%, Netflix (NFLX) – 8,21%, Tesla (TSLA) – 5,69%, Amazon – (AMZN) 1,38%, Meta (FB) – 2,43%. Постраждала і Microsoft (MSFT), що перша в історії сягнула капіталізації у 3 трильйони доларів – акції компанії впали на 3,09%.

Як повідомляє Financial Times, тенденції відобразилися і на європейському ринку, чого не спостерігалося минулого тижня. Регіональний індекс Stoxx Europe 600, що відображає показники 600 найбільших європейських компаній, впав на 3,33% у понеділок – найнижче з пізнього листопада.

Зазначається, що його технологічний субіндекс впав глибше, на 5%, чого не було з жовтня 2020 року.

Криптовалюти

Криптовалюти теж поглибили падіння, йдеться у даних криптобіржі CoinGecko. Найпопулярніша з них, Bitcoin, впала до 33 064 долара на торгах 24 січня. Востаннє такі показники були у липні торік.

Проте падати продовжив весь ринок, за винятком стейблкоїнів. Ether, друга найбільша криптовалюта світу, втратила одразу 6,4% вартості.

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В цілому ринок втратив 4,3% капіталізації і наразі оцінюється в 1,64 трлн доларів – лише 21 січня оцінка становила 1,95 трлн доларів.

Енергоносії та долар

Внаслідок можливого підвищення 25 січня ставки Федрезервом ціни на нафту почали зменшуватися. Котирування нафти Brent впали до 84,88 долара за барель, або на 2,47% на 18:00 за Києвом.

Так само впали ціни за контрактами американської нафти WTI (West Texas Intermediate) – до 82,69 долара (-2,75%).

Котирування нафти підкріплені міцним доларом – індекс долара, що визначає його вартість проти кошика валют країн-основних торговельних партнерів, зріс до свого двотижневого максимуму.

Водночас ціни на газ відреагували інакше на тлі російської загрози. У понеділок, 24 січня котирування лютневих ф’ючерсів зросли на 16% до 91,3 євро за МВт-год (1089.78 долара за тисячу кубометрів), хоча у п’ятницю торги закінчились з ціною у близько 70 євро за МВт-год.

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ФРС та російська загроза

Панічні настрої на ринках посилилися на тлі новин про те, що Держдеп США наказав евакуюватися з України родичам своїх дипломатів, а чинних співробітників евакуацію зробив добровільною.

Велика Британія також відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії.

Неспокій інвесторів на фінансових ринках підживлюється очікуванням рішення Федрезерву. Інфляція у США сягає рекордів за 40 років, що може змусити регулятора реагувати більш жорстко, ніж спершу прогнозувалося. А саме, підвищити облікову ставку на найближчому засіданні, а не відкладати такий крок до березня.

Інвестори стурбовані зростанням ставок, оскільки таким чином запозичення стають дорожчими і можуть погіршити як перспективи глобального зростання, так і прибутків компаній.

Дана Гордійчук, ЕП