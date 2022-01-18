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Ціни на нафту торгуються на максимумі з 2014 року

Вівторок, 18 січня 2022, 09:55
 
SCOTT HEPPELL/AFP via Getty Images

Ціни на нафту піднімаються на тлі зростання геополітичної напруги, Brent торгується вище 87 доларів за барель – на максимумі з жовтня 2014 року.

Про це пише "Інтерфакс".

Напередодні стало відомо про удар безпілотників по території ОАЕ, внаслідок якого загинули троє людей. У завданні цих ударів влада ОАЕ звинуватила єменських повстанців-хуситів.

Внаслідок атаки стався вибух, який завдав збитків трьом нафтовим цистернам в Абу-Дабі. Крім того, пожежа розпочалася у приміщенні на території міжнародного аеропорту в Абу-Дабі.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 18 січня становить 87,3 долара за барель, що на 0,82 долара (0,95%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів 17 січня ці контракти подорожчали на 0,4 долара (0,46%) – до 86,48 долара за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі становить до цього часу 84,92 долара за барель, що на 1,1 долара (1,32%) вище за підсумкове значення сесії 14 січня.

У понеділок основні торги WTI не проводились через вихідний у США

"Настрій нафтового ринку залишається конструктивним, і атака на ОАЕ забезпечила додаткову підтримку цін", – зазначає аналітик ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

"Брак поставок нафти при збереженні високого попиту означають, що ситуація на ринку є більш складною, ніж очікувалося", – наводить слова експерта агентство Bloomberg.

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Економічна правда
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