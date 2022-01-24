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Нафтовий гігант Royal Dutch Shell офіційно скоротив назву

Понеділок, 24 січня 2022, 13:25
 
getty images

Нафтовий гігант Royal Dutch Shell офіційно оголосив про зміну назви на Shell plc.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

Рішення, ухвалене Радою директорів 20 грудня 2021 року, набуло чинності.

Зазначається, що Лондонська фондова біржа та Нью-Йоркська фондова біржа були поінформовані про цю зміну назви

Очікується, що Лондонська фондова біржа відобразить зміну назви у вівторок, 25 січня 2022 року, а Нью-Йоркська фондова біржа - у понеділок, 31 січня 2022 року.

У компанії додали, що зміна назви не вплине на пакети акцій акціонерів.

При цьому, наявні сертифікати акцій слід зберегти, оскільки вони залишаться дійсними для всіх цілей, а нові сертифікати акцій не випускатимуться.

У Shell пояснили зміну назви планами перейти від подвійного ринку акцій (типу A - Royal Dutch Shell і B - Shell Transport & Trading з однаковими правами) до одного типу акцій.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що нафтогазова компанія Royal Dutch Shell змінить акціонерну структуру, стане податковим резидентом Великої Британії замість Нідерландів і скоротить назву просто до Shell. 

Економічна правда

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