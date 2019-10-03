Данилюк: МВФ озвучив Зеленському стурбованість справою Приватбанку

Під час роботи в Україні місія МВФ озвучувала президенту Володимиру Зеленському стурбованість щодо можливих компромісів держави з екс-власниками Приватбанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив екс-секретар РНБО Олександр Данилюк.

"Вони це озвучували і президенту теж. Вони, до речі, зробили досить зрозумілий стейтмент. Часто вони завуальовують інформацію, а тут, мені здається, озвучили все чітко, вони були абсолютно відвертими", - сказав Данилюк.

"Звичайно, те, що вони (МВФ - ред.) поїхали без заключних домовленостей - це дуже негативний сигнал. І шкода, що це сталося тільки через проблему з Приватбанком. Я вважаю, що відповідальною позицією було б знайти на це відповідь. І якомога скоріше", - додав він.

Екс-секретар РНБО підкреслив, що Україна наразі потребує співпраці з МВФ, але ймовірні рішення щодо націоналізованого Приватбанку або компроміси з його колишніми власниками може покласти край співпраці України з фондом.

"МВФ скаже: "Побачимось наступного разу, коли ви покажете, що ви знову серйозні". І це буде такий ефект сніжного кому. Нема МВФ - не буде інвестицій, не буде далі приватизації, всього того, що дає поштовх для економіки. Тоді про які 40% протягом наступних п'яти років ми можемо говорити?", - зазначив Данилюк.

Знати більше: Приватбанк, 4 президенти та РНБО. Що зробив та чому йде Олександр Данилюк

Нагадаємо:

Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк заявив, що однією з головних причин його відставки є спроба запобігти "неправильним рішенням в процесі Приватбанку".

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО.

27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.

30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка.