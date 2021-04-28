Данилюка звільнили з наглядової ради Нацдепозитарію

Акціонери ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (НДУ) рішенням річних загальних зборів припинили повноваження голови/члена наглядової ради Олександра Данилюка.

Про це Нацдепозитарій повідомляє у системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

Зазначається, що річні загальні збори акціонерів НДУ провели дистанційно 26 квітня. "Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 28 квітня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Данилюк перебував на посаді члена наглядової ради НДУ з 7 серпня 2020 року до 28 квітня 2021 року.

У тому числі на посаді голови наглядової ради - з 24 вересня 2020 року до 28 квітня 2021 року.

При цьому Юрій Гелетій, Віталій Лісовенко, Віталій Мілентьєв, Ярослав Шляхов були переобрані на посади членів наглядової ради.

Також членом наглядової ради обрали Олексія Кия.

Крім того, членом правління ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" призначили Олексія Тарасенка.

Як зазначається на сайті НДУ, наразі посади глави наглядової ради та його заступника залишаються вакантними.

Олександр Данилюк прокоментував звільнення з наглядової ради НДУ у відеозверненні в Facebook.

"Щойно дізнався, що акціонери НДУ звільнили мене з посади голови наглядової ради Нацдепозитарію. Чому це важливо? Наразі відбувається конкурс з відбору нового керівника НДУ.

І у нас була домовленість з Нацбанкам, Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку, які є акціонерами НДУ, що я як глава наглядової ради завершу неупереджений відбір керівника.

У порушення цієї домовленості сьогодні, за годину до проведення інтерв'ю з кандидатами на цю посаду, мене з посади усунули. От такі "шулєри" працюють зараз у владі, нові стандарти...", - заявив Данилюк.

Він сказав, що "все було затіяно, щоб призначити зручну для Адміністрації президента людину" на посаду керівника НДУ.

"Я був перепоною в цьому процесі. Те, що я говорив раніше, що це буде вирішено звільненням голови наглядової ради - це зараз і відбулося", - резюмував Данилюк

"На жаль, такі дії влади не є корисними для країни. І я думаю, шкода і, на жаль, це не останнє подібне рішення", - сказав він.

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Нагадаємо:

Новий склад Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку ініціював заміну наглядової ради Нацдепозитарію.

За словами Данилюка, на посаду глави правління НДУ хочуть призначити потрібну людину.

Президент Володимир Зеленський призначив на посади чотирьох нових членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку очолив радник керівника Офісу президента Руслан Магомедов.

Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, якого призначили на цю посаду 30 січня 2015 року терміном на 6 років, продовжував виконувати свої обов'язки до призначення нового голови.

4 серпня 2020 року акціонери Нацдепозитарію оновили склад наглядової ради, обравши 7 членів терміном на 3 роки.

У вересні наглядова рада Національного депозитарію України призначила колишнього міністра фінансів та колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка головою наглядової ради установи.

Економічна правда