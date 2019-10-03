Данилюк: МВФ озвучил Зеленскому обеспокоенность делом Приватбанка

Во время работы в Украине миссия МВФ озвучивала президенту Владимиру Зеленскому обеспокоенность относительно возможных компромиссов государства с экс-владельцами Приватбанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом в интервью ВВС заявил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Они это озвучивали и президенту тоже. Они, кстати, сделали достаточно понятный стейтмент. Часто они завуалировали информацию, а здесь, мне кажется, озвучили все четко, они были абсолютно откровенными", - сказал Данилюк.

"Конечно, то, что они (МВФ - ред.) поехали без заключительных договоренностей - это очень негативный сигнал. И жаль, что это произошло только из-за проблем с Приватбанком. Я считаю, что ответственной позицией было бы найти на это ответ. И как можно скорее", - добавил он.

Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что Украина сейчас нуждается в сотрудничестве с МВФ, но вероятные решения относительно национализированного Приватбанка или компромиссы с его бывшими владельцами могут положить конец сотрудничества Украины с фондом.

"МВФ скажет: "Увидимся в следующий раз, когда вы покажете, что вы снова серьезные". И это будет такой эффект снежного кома. Нету МВФ - не будет инвестиций, не будет дальше приватизации, всего того, что дает толчок для экономики. Тогда о каких 40% в течение следующих пяти лет мы можем говорить?", - отметил Данилюк.

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Напомним:

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что одной из главных причин его отставки является попытка предотвратить "неправильные решения в процессе Приватбанка".

28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.

27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.

30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.