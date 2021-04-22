Нацкомісія з цінних паперів знайшла заміну Данилюку у наглядовій раді Нацдепозитарію

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку подала кандидатуру власника і директора ТОВ "Бізнес-Оріентед" Олександра Масенка як незалежного директора в наглядову раду Нацдепозитарію замість екс-міністра фінансів і екс-секретаря РНБО Олександра Данилюка, який наразі очолює наглядову раду.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім цього, в бюлетені для голосування на зборах акціонерів Нацдепозитарію, запланованого на 26 квітня, голосуюча контрольним пакетом акцій Комісія пропонує підтвердити повноваження в наглядовій раді члена НКЦПФР Ярослава Шляхова і партнера Cornerstone Financial Group Віталія Мілентьєва.

Також НБУ, який володіє блокпакетом акцій депозитарію, вніс для затвердження членами наглядової ради на новий термін кандидатури заступника голови Нацбанку Юрія Гелетія і радника міністра фінансів (на громадських засадах) та члена наглядової ради Ferrexpo Віталія Лісовенка.

"Міноритарії Нацдепозитарію, в свою чергу, пропонують розглянути для обрання до наглядової ради президента Професійної асоціації учасників ринку капіталу і деривативів Олексія Кия, главу правління фондової біржі ПФТС Богдана Лупія і екс-главу правління НДУ і главу громадської спілки "Українські емітенти" Сергія Румпу", - додає видання.

"Згідно бюлетеню, до заснування в 2019 році ТОВ "Бізнес-Оріентед" зі статутним капіталом 50 тис грн, яке займається розробкою програмного забезпечення, Масенко в 2016-2018 роках був фінансовим директором ТОВ "Універ-Капітал".

Пошук в системі розкриття НКЦБФР також видає, що до 2017 року він був ревізором страхової компанії "Будинок страхування", а в 2017 році Комісія побачила ознаки маніпулювання в здійснених торговцем "Майстер брок" з Масенком в 2014 році операціях з ОВДП", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нинішній склад наглядової ради Нацдепозитарію обрали на позачергових зборах акціонерів в серпні 2020 року у зв'язку з тим, що кількість незалежних членів скоротилась нижче допустимого мінімуму через припинення в червні повноважень голови ради, екс-міністра фінансів Ігоря Мітюкова за власним бажанням.

Крупними акціонерами Нацдепозитарію є держава в особі НКЦПФР - 25%, пенсійний фонд НБУ - 10,9399%, державні Ощадбанк і Укрексімбанк - відповідно 25% "мінус" 1 акція і 9,9903%.

Нагадаємо:

Новий склад Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку ініціював заміну наглядової ради Нацдепозитарію.

За словами Данилюка, на посаду глави правління НДУ хочуть призначити потрібну людину.

Президент Володимир Зеленський призначив на посади чотирьох нових членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку очолив радник керівника Офісу президента Руслан Магомедов.

Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, якого призначили на цю посаду 30 січня 2015 року терміном на 6 років, продовжував виконувати свої обов'язки до призначення нового голови.

Читайте також: Зеленський почув голос фондового ринку: Хромаєва замінить радник Єрмака

4 серпня 2020 року акціонери Нацдепозитарію оновили склад наглядової ради, обравши 7 членів терміном на 3 роки.

У вересні наглядова рада Національного депозитарію України призначила колишнього міністра фінансів та колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка головою наглядової ради установи.