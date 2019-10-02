Данилюк серед причин своєї відставки назвав ситуацію з Приватбанком

Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк заявив, що однією з головних причин його відставки є спроба запобігти "неправильним рішенням в процесі Приватбанку".

Про це він сказав у коментарі ВВС News Україна.

"В мене є принципова позиція. Я вважаю, що на цей момент я не можу далі виконувати свої функції", - підкреслив Данилюк.

За його словами, одна з головних проблем, яка стала причиною його відставки, - це ситуація з можливим скасуванням націоналізації Приватбанку.

"Це одна з проблем. Сподіваюсь, що моє рішення буде сприяти тому, що ми уникнемо неправильних рішень в процесі Приватбанку. Думаю, що це було почуто як всередині України, так і зовні", - пояснив він.

На питання, які саме можуть бути неправильні рішення щодо Приватбанку, Данилюк уточнив, що це скасування націоналізації.

"Це дуже небезпечне рішення, яке посилає сигнал, що олігархи тримають владу, вони впливають на державні інституції. Це також буде червоне світло для нашої взаємодії з МВФ", - вважає екс-секретар РНБО.

Він також проти компромісів у цьому питанні з колишніми власниками, про можливість яких нещодавно заявляв Ігор Коломойський.

"Я не розумію, про який компроміс може йтися. Якщо вони включають в себе виплату певної компенсації, тоді це називається не компроміс, а здача інтересів", - сказав Данилюк.

На питання, чи відміна приватизації автоматично зупинить співпрацю з МВФ, він відповів: "З моєї точки зору, так, однозначно".

За його словами, якщо влада проігнорує його застереження, "то українцям треба хвилюватись".

Водночас Данилюк заперечив чутки про те, що може поїхати працювати послом України в США, і підтвердив, що мав непрості стосунки з головою Офісу президента Андрієм Богданом.

"Буду казати неправду, якщо скажу, що в нас прекрасні дружні стосунки. В нас непрості стосунки з моменту самої кампанії, цього не приховую. Просто маю інше бачення та підходи до розвитку ситуації. Я не підходжу до проблем з позиції "все вирішимо".

"Вважаю, що держава має працювати інакше, без ручного контролю. Мають бути сильні інституції", - сказав він.

На питання, чи впливає на дії Богдана Ігор Коломойський, колишній секретар РНБО відповів: "Не хочу це коментувати. Давайте дивитись на те, що відбувається. Мова не про персоналії. Є системна проблема. Є люди, які мають конфлікт інтересів, і Андрій - один із них".

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Передісторія:

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО.

27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.

30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка.

Джерела стверджували, що Данилюк нібито вирішив звільнитися через розбіжності з оточенням Зеленського, зокрема, з головою Офісу президента Андрієм Богданом і бізнесменом Ігорем Коломойським.

У 2015-2016 роках Данилюк був заступником голови Адміністрації президента, у 2016-2018 роках очолював Міністерство фінансів. Був звільнений із посади після конфлікту з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Під час президентської передвиборної кампанії Данилюк був радником Зеленського з питань міжнародної, фінансової, економічної та банківської діяльності.