НАЗК знайшло порушення під час конкурсу на посаду керівника БЕБ – адвокати Данилюка

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Адвокати колишнього кандидата на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександра Данилюка заявили, що Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло порушення під час проведення конкурсу на посаду керівника – йдеться начебто про конфлікт інтересів у керівника комісії Тимофія Милованова.

Джерело: юридична компанія "Міллер" у Facebook

Деталі: Так, до адвокатів надійшла відповідь від НАЗК, де йдеться про те, що у Милованова начебто був конфлікт інтересів. Так у документі йдеться, що Милованов про нього не повідомляв.

Саме тому НАЗК звернулось до Національної поліції, щоб вирішити питання із складанням протоколу про адмінпорушення з боку Милованова.

Також представники Данилюка подали позов в Київський окружний адміністративний суд разом із заявою про забезпечення позову. Вони просять зупинити подальші етапи відбору на конкурсі.

Що передувало: Адвокати Олександра Данилюка, який вилетів із конкурсу на очільника Бюро економічної безпеки, звинувачують керівника комісії цього конкурсу Тимофія Милованова у приховуванні конфлікту інтересів.

Перед цим, колишній секретар РНБО, якого відсторонили від участі в конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки, позивається до комісії, яка проводить конкурс. Справу буде розглядати скандальний Окружний адмінсуд Києва.

Передісторія:

30 липня на святкуванні свого дня народження колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.

За словами Тимофія Милованова, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його, бо Данилюва не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки.

29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії – Милованов.

Українська правда