Кабмін фіналізує законопроєкт про надання банківських послуг "Укрпоштою"

Кабінет міністрів закінчує процес обговорення законопроєкту про надання "Укрпоштою" банківських послуг, в уряді також пропонують готувати компанію під IPO.

Про це в коментарі ЦТС заявив мністр інфраструктури Владислав Криклій.

Відповідаючи на питання про плани міністерства дозволити "Укрпошті" банківську діяльність, Криклій сказав: "Ми обговорюємо це питання, фіналізуємо".

"Укрпошту" ми теж пропонуємо готувати під IPO (перший публічний продаж акцій - ред.). Ми якраз виключили і УЗ, і "Укрпошту" зі списку підприємств, які не підлягають приватизації.

По "Укрпошті" ми розуміємо, що кількість її відділень у сумі більше, ніж усіх банківських відділень по Україні. І це єдиний нормальна зв'язок в окремих невеликих населених пунктах із зовнішнім світом. Це життєво необхідно. Я хочу, щоб до кінця цього року ми підготували цей законопроєкт", - зазначив міністр.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в межах приватизації частину акцій Укрпошти можуть виставити на продаж для залучення коштів міжнародних інвесторів.

Кабінет міністрів доручив "Укрзалізниці", "Укрпошті" і НАК "Нафтогаз України" знайти і продати або здати в оренду надлишкове майно, яке міститься на балансах підприємств або їх "дочок".