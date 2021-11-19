За 49 млн доларів: Укрпошта уклала угоду про будівництво сортувального комплексу у Дніпрі

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Укрпошта уклала угоду з компанією "Гранд Імпекс" про будівництво автоматизованого сортувального комплексу у Дніпрі - завершення всіх робіт зі зведення сортувального центру заплановане до кінця 1 півріччя 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба Укрпошти.

Підписання угоди відбулось 19 листопада у рамках Дніпровського економічного форуму.

Угоду про початок будівництва автоматизованого логістично-сортувального комплексу у Дніпрі підписали гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та заступник директора компанії "Гранд Імпекс" Максим Онуфрієнко за участі міністра інфраструктури Олександра Кубракова, голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Верховної Ради Юрія Кісєля, голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Новий автоматизований сортувальний комплекс буде розташований на околиці обласного центру (вул. Кротова, 24), неподалік від аеропорту Дніпра. Загальна площа земельної ділянки, на якій він буде збудований, становить 8,47 га", - додають в компанії.

"Тривалий час важливі державні компанії, на кшталт Укрпошти чи Укрзалізниці, асоціювались з неефективним управлінням та збитковим плануванням. Однак зараз ситуація змінюється. Ми бачимо, що головний поштовий оператор країни залучає кошти міжнародних інвесторів у розвиток логістичної інфраструктури.

Йдеться про 7 автоматизованих сортувальних хабів у опорних регіонах, зокрема і Дніпрі. Це дозволить Укрпошті не лише якісно виконувати власну соціальну функцію, а і на рівні послуг конкурувати з приватним сектором", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

В Укрпошті додають, що повністю автоматизований Дніпровський сортувальний комплекс стане основним центром обробки і сортування поштових відправлень для Центральної України.

За попередніми підрахунками, мінімальний час та обсяг обробки посилок зросте до 35 тис одиниць на годину, а письмової кореспонденції - до 15 тис листів на годину, що дозволить значно скоротити строки доставки та підвищити якість послуг.

"Дніпровський сортувальний комплекс буде потужним хабом для Центральної України. Адже область межує із 7 іншими регіонами, а у самому місті розташовані головні офіси великих компаній, зокрема ритейлерів, для яких швидка та якісна доставка до кінцевого споживача є вирішальною.

Цей комплекс - частина великого проєкту нової логістичної мережі Укрпошти. Ми вже уклали угоди на будівництво подібних хабів у Києві та Львові, на черзі інші регіони. В комплексі це дозволить Укрпошті вийти на більш високий рівень якості доставки завдяки повній автоматизації процесів", - сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

На 24 тис м2 передбачені зони з приймання, обробки, сортування преси, листів, відправлень, окремо кур’єрської доставки. Планується, що сортувальний центр працюватиме в режимі 24/7 - завдяки цьому можна буде скоротити час обробки до 3-5 годин.

Відбір підрядника на будівництво сортувального центру проводився через систему електронних закупівель РroZorro. За умовами тендера, будівництво сортувального центру обійдеться в 49 млн дол з ПДВ.

Укрпошта та переможець торгів укладають договір оренди терміном 8 років із можливістю купівлі-продажу протягом терміну оренди.

Бенефіціарами ТОВ "Гранд Імпекс" є Ганна Єрмолаєва та Ніна Орленко.

Нагадаємо:

"Укрпошта" і ТОВ "Тетра інвест" підписали контракт зі створення першого логістично-сортувального центру нового зразка під Києвом - найближчим часом підрядник зможе приступити до процесу будівництва.

"Укрпошта" підписала угоду про будівництво автоматизованого логістично-сортувального центру у Львівській області.

Економічна правда