Уряд доручив "держгігантам" продати зайве майно

Кабінет міністрів доручив "Укрзалізниці", "Укрпошті" і НАК "Нафтогаз України" знайти і продати або здати в оренду надлишкове майно, яке міститься на балансах підприємств або їх "дочок".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 12 жовтня, передає прес-служба Мінекономіки.

"Укрзалізниця", "Укрпошта", НАК "Нафтогаз України" та інші ключові органи виконавчої влади повинні провести детальний аналіз і аудит своїх балансів (будівлі, споруди - ред), балансів своїх дочірніх підприємств і заснованих ними суб'єктів господарювання та визначитися щодо доцільності утримання надлишкового майна з урахуванням стратегічних планів розвитку.

"Майно, яке буде визначено як надмірне або непрофільне для діяльності - продати або здати в оренду за ринковою ціною у прозорий спосіб через Prozorro.Продажі", - йдеться в дорученні уряду.

Спочатку це буде стосуватися збиткових і непрофільних підприємств і майна. У той же час, приймаючи рішення по об'єктах соціальної та культурної сфери, для кожного з них планується забезпечити індивідуальний підхід, враховуючи думки громад, на території яких ці об'єкти перебувають.

Як повідомлялося, УЗ почала здавати майно в оренду через ProZorro в кінці червня.

Економічна правда