Укрпошта купує банк за 260 мільйонів – ЗМІ

фото укрпошта

"Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку "Альпарі банк" за 260 млн грн.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на джерела у Кабміні та Укрпошті.

Видання зазначає, що Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник Укрпошти, погодили угоду.

Тепер згоду на купівлю повинен дати Національний банк, наразі Укрпошта готує пакет документів.

"Альпарі банк" володіє мінімальним з дозволеного статутним капіталом у 200 млн грн. За ІІІ квартали 2021 року банк мав 44,6 млн грн зобов'язань, 1,3 млн податкового боргу та 8,3 млн грн збитків. Альпарі – один із найбільш збиткових в Україні за ІІІ квартали. Банк має лише одне відділення.

Головою наглядової ради банку є третій президент України Віктор Ющенко. Також серед членів наглядової ради – колишній міністр фінансів Сергій Терьохін. Керівник самого банку – Ігор Францкевич, ексголова Райффайзенбанку та Індекс-Банку.

Офіційний власник банку з лютого 2016 року – громадянин ОАЕ та України Бахтарі Хедаятоллах.

Читайте також: "Укрпошта" купує банк. Для чого?

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що на купівлю є лише шість претендентів: "Альпарі банк", банк "Портал", "Банк траст-капітал", "Оксі банк", "Європейський промисловий банк" та "Банк фамільний".

Акціонерне товариство "Укрпошта" оголосило тендер на аналітико-консультаційні роботи щодо подальшої купівлі комерційного банку.

Розмови про купівлю Укрпоштою банку ведуться ще з 2017 року після того, як НБУ не підтримав можливість набуття компанією права надавати банківські послуг