Кабмин финализируют законопроект о предоставлении банковских услуг "Укрпочтой"

Кабинет министров заканчивает процесс обсуждения законопроекта о предоставлении "Укрпочтой" банковских услуг, в правительстве также предлагают готовить компанию под IPO.

Об этом в комментарии ЦТС заявил мнистр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отвечая на вопрос о планах министерства разрешить "Укрпочте" банковскую деятельность, Криклий сказал: "Мы обсуждаем этот вопрос, финализируем".

"Укрпочту" мы тоже предлагаем готовить под IPO (первая публичная продажа акций - ред.). Мы как раз исключили и УЗ, и "Укрпочту" из списка предприятий, не подлежащих приватизации.

По "Укрпочте" мы понимаем, что количество ее отделений в сумме больше, чем всех банковских отделений по Украине. И это единственная нормальная связь в отдельных небольших населенных пунктах с внешним миром. Это жизненно необходимо. Я хочу, чтобы до конца этого года мы подготовили этот законопроект", - отметил министр.

Напомним:

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в рамках приватизации часть акций Укрпочты могут выставить на продажу для привлечения средств международных инвесторов.

Кабинет министров поручил "Укрзализныце", "Укрпоште" и НАК "Нафтогаз Украины" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество, которое содержится на балансах предприятий или их "дочек".