Кабмин финализируют законопроект о предоставлении банковских услуг "Укрпочтой"
Кабинет министров заканчивает процесс обсуждения законопроекта о предоставлении "Укрпочтой" банковских услуг, в правительстве также предлагают готовить компанию под IPO.
Об этом в комментарии ЦТС заявил мнистр инфраструктуры Владислав Криклий.
Отвечая на вопрос о планах министерства разрешить "Укрпочте" банковскую деятельность, Криклий сказал: "Мы обсуждаем этот вопрос, финализируем".
"Укрпочту" мы тоже предлагаем готовить под IPO (первая публичная продажа акций - ред.). Мы как раз исключили и УЗ, и "Укрпочту" из списка предприятий, не подлежащих приватизации.
По "Укрпочте" мы понимаем, что количество ее отделений в сумме больше, чем всех банковских отделений по Украине. И это единственная нормальная связь в отдельных небольших населенных пунктах с внешним миром. Это жизненно необходимо. Я хочу, чтобы до конца этого года мы подготовили этот законопроект", - отметил министр.
Напомним:
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в рамках приватизации часть акций Укрпочты могут выставить на продажу для привлечения средств международных инвесторов.
Кабинет министров поручил "Укрзализныце", "Укрпоште" и НАК "Нафтогаз Украины" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество, которое содержится на балансах предприятий или их "дочек".
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua