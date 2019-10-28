Чиновника Фонду Держмайна затримали на хабарі у 30 тисяч доларів
Співробітники Генпрокуратури, СБУ та ДБР затримали на хабарі у 30 тисяч доларів керівника одного з відділів регіонального відділення Фонду держмайна по Харківській, Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомляє пресслужба ГПУ.
"За версією слідства, чиновник вимагав і отримав від директора одного з державних підприємств неправомірну вигоду у сумі 30 тисяч доларів за сприяння у погодженні документів щодо розпаювання земель підприємства, а також у продовженні контракту щодо подальшого перебування останнього на посаді директора", - зазначають у прокуратурі.
Чиновника Фонду держмайна затримали одразу після отримання хабара та повідомили про підозру.. Під час обшуку у нього вдома виявили готівкові кошти на суму понад півмільйона доларів.
За фактом отримання держслужбовцем неправомірної вигоди триває розслідування за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).
Економічна правда
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