Чиновника Фонду Держмайна затримали на хабарі у 30 тисяч доларів

Співробітники Генпрокуратури, СБУ та ДБР затримали на хабарі у 30 тисяч доларів керівника одного з відділів регіонального відділення Фонду держмайна по Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

"За версією слідства, чиновник вимагав і отримав від директора одного з державних підприємств неправомірну вигоду у сумі 30 тисяч доларів за сприяння у погодженні документів щодо розпаювання земель підприємства, а також у продовженні контракту щодо подальшого перебування останнього на посаді директора", - зазначають у прокуратурі.



Чиновника Фонду держмайна затримали одразу після отримання хабара та повідомили про підозру.. Під час обшуку у нього вдома виявили готівкові кошти на суму понад півмільйона доларів.



За фактом отримання держслужбовцем неправомірної вигоди триває розслідування за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

Економічна правда