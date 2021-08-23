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Хабар у 90 тисяч доларів: члена Комісії з азартних ігор арештували із заставою в 5 мільйонів

Понеділок, 23 серпня 2021, 15:30
 
Unsplash

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід члену Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), якого викрили на отриманні неправомірної вигоди в 90 тис дол. За даними ЕП, йдеться про Євгена Гетьмана.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС у Facebook.

Посадовцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 5 000 658 грн із вимогою носити електронний засіб контролю.

Строк дії запобіжного заходу - до 18 жовтня 2021 року включно.

За умови внесення застави до підозрюваного також застосовуватиметься ряд процесуальних обов’язків:

  • прибувати за вимогою до детектива, прокурора, суду;
  • не залишати місце проживання без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

У ВАКС не назвали ім'я посадовця, якому обрано запобіжний захід, але, за даними ЕП, йдеться про Євгена Гетьмана.

Нагадаємо:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 20 серпня повідомила, що члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який виконував обов’язки голови, викрили на отриманні хабаря розміром 90 тисяч доларів.

У САП зазначили, що посадовця затримали безпосередньо під час отримання коштів. Таку суму, за інформацією слідства, член Комісії вимагав за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

У Комісії в свою чергу наголосили, що співпрацюють з правоохоронцями, які проводять слідство у цій справі.

Економічна правда

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НАБУ гральний бізнес хабар суд

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