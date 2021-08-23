Хабар у 90 тисяч доларів: члена Комісії з азартних ігор арештували із заставою в 5 мільйонів
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід члену Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), якого викрили на отриманні неправомірної вигоди в 90 тис дол. За даними ЕП, йдеться про Євгена Гетьмана.
Про це повідомляє прес-служба ВАКС у Facebook.
Посадовцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 5 000 658 грн із вимогою носити електронний засіб контролю.
Строк дії запобіжного заходу - до 18 жовтня 2021 року включно.
За умови внесення застави до підозрюваного також застосовуватиметься ряд процесуальних обов’язків:
- прибувати за вимогою до детектива, прокурора, суду;
- не залишати місце проживання без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.
У ВАКС не назвали ім'я посадовця, якому обрано запобіжний захід, але, за даними ЕП, йдеться про Євгена Гетьмана.
Нагадаємо:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура 20 серпня повідомила, що члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який виконував обов’язки голови, викрили на отриманні хабаря розміром 90 тисяч доларів.
У САП зазначили, що посадовця затримали безпосередньо під час отримання коштів. Таку суму, за інформацією слідства, член Комісії вимагав за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.
У Комісії в свою чергу наголосили, що співпрацюють з правоохоронцями, які проводять слідство у цій справі.
Економічна правда
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