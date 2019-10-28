Чиновника Фонда госимущества поймали на взятке в 30 тысяч долларов

Сотрудники Генпрокуратуры, СБУ и ГБР задержали на взятке в 30 тысяч долларов руководителя одного из отделов регионального отделения Фонда госимущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"По версии следствия, чиновник требовал и получил от директора одного из государственных предприятий неправомерную выгоду в сумме 30 000 долларов за содействие в согласовании документов по рааспаевке земель предприятия, а также в продлении контракта относительно дальнейшего пребывания последнего на должности директора", - отмечают в прокуратуре.

Чиновника Фонда госимущества задержали сразу после получения взятки и сообщили о подозрении. Во время обыска у него дома обнаружили наличные средства на сумму более полумиллиона долларов.

По факту получения госслужащим неправомерной выгоды продолжается расследование по ч. 3 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием).

Экономическая правда