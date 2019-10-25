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"Слуга народу" готує законопроект про АМКУ — нардеп

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 13:10

Фракція "Слуга народу" має намір внести до Верховної Ради законопроект про Антимонопольний комітет України після завершення роботи над законами, які президент визначив як пріоритетні.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, заявив голова комітету ВР з питань економічного розвитку та представник фракції Дмитро Наталуха.

"Після опрацювання пріоритетних законопроектів президента новий закон про АМКУ буде одним із перших, які ми спробуємо внести до Верховної Ради. Для нас це критично", - сказав Наталуха.

За його словами, у фракції "Слуга народу" над цим працюють народні депутати Роксолана Підласа та Людмила Буймістер.

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АМКУ

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