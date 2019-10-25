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"Слуга народа" готовит законопроект об АМКУ — нардеп

Пятница, 25 октября 2019, 13:10

Фракция "Слуга народа" намерена внести в Верховную Раду законопроект об Антимонопольном комитете Украины одним из первых после завершения работы над законами, которые президент определил как приоритетные.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина, заявил глава комитета ВР по вопросам экономического развития и представитель фракции Дмитрий Наталуха.

"После отработки приоритетных законопроектов президента новый закон об АМКУ будет одним из первых, которые мы попробуем внести в Верховную Раду. Для нас это критично", – сказал Наталуха.

По его словам, во фракции "Слуга народа" этим занимаются народные депутаты Роксолана Пидласа и Людмила Буймистер.

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ТЭК

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