Засновник Amazon Безос перестав бути найбагатшою людиною світу - Forbes

Засновник компанії Amazon Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу після того, як компанія у звіті за третій квартал 2019 року заявила про зниження операційного доходу.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що у звіті за 3 квартал Amazon повідомив про зниження операційного доходу до 3,2 млрд доларів з 3,7 млрд доларів за той же період 2018-го.

Після виходу звіту компанії акції Amazon на торгах подешевшали на 7%. У результаті, статки Безоса за рейтингом Forbes, який оновлюється у режимі реального часу, скоротилися до 103,9 млрд доларів.

Таким чином, він поступився першим місцем співзасновнику Microsoft Біллу Гейтсу - його статки оцінюють у 105,7 млрд доларів.

"Але скорочення статків керівника Amazon не повністю пов'язане зі зниженням акцій компанії. Безос передав чверть своєї частки в Amazon своїй колишній дружині Маккензі Безос після розлучення.

Статки Маккензі оцінюються в 32,7 млрд доларів, вона входить до двадцятки найбагатших людей світу", - пише Forbes.

Економічна правда