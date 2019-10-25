Основатель Amazon Безос перестал быть самым богатым человеком мира - Forbes
Основатель компании Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира после того, как компания в отчете за третий квартал 2019 года заявила о снижении операционного дохода.
Об этом сообщает Forbes.
Отмечается, что в отчете за 3 квартал Amazon сообщил о снижении операционного дохода до 3,2 млрд долларов с 3,7 млрд долларов за тот же период 2018-го.
После выхода отчета компании акции Amazon на торгах подешевели на 7%. В результате, состояние Безоса по рейтингу Forbes, который обновляется в режиме реального времени, сократились до 103,9 млрд долларов.
Таким образом, он уступил первое место соучредителю Microsoft Биллу Гейтсу - его состояние оценивается в 105,7 млрд долларов.
"Но сокращение состояния руководителя Amazon полностью не полностью связано со снижением акций компании. Безос передал четверть своей доли в Amazon своей бывшей жене Маккензи Безос после развода.
Состояние Маккензи оценивается в 32,7 млрд долларов, она входит в двадцатку самых богатых людей мира", - пишет Forbes.
Экономическая правда
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