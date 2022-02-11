Українські кафе та ресторани повернули докризові показники – дослідження

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Торік усі сегменти громадського харчування змогли відновити фінансові показники 2019 року.

Про це йдеться у дослідженні компанії з автоматизації закладів Poster.

Торік внаслідок пандемії коронавірусу впала виручка у майже всіх сегментах закладів громадського харчування. Підсумки 2021 року показують, що до докризових показників дісталися всі проаналізовані сегменти громадського харчування.

Найкраще почувалися кав'ярні: їхня виручка зросла на 35% порівняно з докризовим роком (на 33% до 2020 року). Середній чек зріс на 27% порівняно з часом до пандемії (на 12% до 2020-го).

Сегмент кафе збільшив виручку на 32% порівняно з 2019 роком (на 40% до 2020 року), а середній чек – на 28% (+11% до 2020 року). Виторг пекарень збільшився на 24% (на 34% до 2020 року), чек – на 23% (на 14% до 2020 року).

Щодо фастфуду, виручка зросла на 33% до 2019 року (+32% до 2020 року), середній чек зріс на 29% (на 11% до 2020 року).

Виручка барів за підсумками 2021 року перевищила докризову всього на 4% (+28% до 2020 року). Середній чек зріс на 27% у порівнянні з 2019 роком (на 13% до 2020 року).

Більшість рестораторів пояснюють зростання середнього чека підвищенням цін: якщо у 2020 році річна інфляція становила 5%, то у 2021 році сягнула рекордних з 2017 року 10%.

При цьому прибуток рестораторів за цей час значно зменшився. Якщо до пандемії прийнятною вважалася рентабельність у 30%, наразі хорошою вважається 10-15% – вдвічі менша.