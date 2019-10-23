Кабмін відклав розгляд питання про посилення відповідальності за контрабанду

Кабінет міністрів не включив до порядку денного розгляд законопроекту про посилення відповідальності за контрабанду.

Про це заявив прем'єр Олексій Гончарук за підсумками засідання уряду, передає liga.net.

"Ми сьогодні не розглядали це питання, тому вирішили, що ще подискутуємо. Ми ще чекаємо позицію міністерств з цього питання. Саме питання криміналізації, тобто посилення відповідальності за порушення митних процедур - зараз дискутується", - сказав Гончарук.

За словами прем'єра, Кабмін розглядає різні варіанти відповідальності за контрабанду, але дискусійним залишається питання виду товарів, за незаконне перевезення яких буде посилена відповідальність.

"Або мова йде про підакцизні товари, де зараз контрабандисти отримують надприбуток, або мова повинна йти про занадто великі суми. Точно чого ми не збираємося робити - це повертатися до практики, коли вся контрабанда вважалася злочином, так як це був інструмент митниці для тиску на бізнес", - додав Гончарук.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, Кабмін у законопроекті пропонує внести такі зміни в Статтю 201 Кримінального кодексу "Контрабанда".

⁃ незаконне перевезення зброї, культурних цінностей, отрут, вибухівки, спеціальної техніки для отримання інформації каратиметься позбавленням волі від 3 до 7 років

⁃ за повторне порушення передбачено покарання від 5 до 12 років з конфіскацією майна

⁃ якщо контрабанда здійснювалася групою осіб і в особливо великих розмірах - передбачено покарання від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

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