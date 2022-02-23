Уряд знизив торгову надбавку на дизпаливо і бензин
Кабінет міністрів знизив граничні рівні торгової надбавки до середньої роздрібної ціни дизпалива і бензину.
Про свідчить постанова уряду №140 від 9 лютого 2022 року, текст якої оприлюднили на Урядовому порталі у середу.
Так, замість 7 гривень на 1 літр для дизпалива (з ПДВ) встановили максимальну націнку в 5 гривень.
А для бензинів націнку знизили з 5 грн до щонайбільше 4,55 грн.
У постанові йдеться, що мета граничного розміру торгової надбавки - унеможливити маніпуляції цінами, стабілізувати ринок роздрібної торгівлі пальним та запровадити прозорий механізм ціноутворення.
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Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми "економічного патріотизму", що передбачає зниження податкового навантаження на бізнес і зниження ПДВ нв бензин та дизельне паливо.
На засіданні 14 травня 2021 року Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).
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Економічна правда
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