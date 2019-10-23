Кабмин отложил рассмотрение вопроса об усилении ответственности за контрабанду

Кабинет министров не включил в повестку дня рассмотрение законопроекта об усилении ответственности за контрабанду.

Об этом заявил премьер Алексей Гончарук по итогам заседания правительства, передает liga.net.

"Мы сегодня не рассматривали этот вопрос, поэтому решили, что еще подискутируем. Мы еще ждем позицию министерств по этому вопросу. Сам вопрос криминализации, то есть усиление ответственности за нарушение таможенных процедур - сейчас обсуждается", - сказал Гончарук.

По словам премьера, Кабмин рассматривает различные варианты ответственности за контрабанду, но дискуссионным остается вопрос вида товаров, за незаконную перевозку которых будет усилена ответственность.

"Или речь идет о подакцизных товарах, где контрабандисты получают сверхприбыль, или речь должна идти о слишком больших суммах. Точно чего мы не собираемся делать - это возвращаться к практике, когда вся контрабанда считалась преступлением, так как это был инструмент таможни для давления на бизнес", - добавил Гончарук.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, Кабмин в законопроекте предлагает внести такие изменения в Статью 201 Уголовного кодекса "Контрабанда".

незаконная перевозка оружия, культурных ценностей, ядов, взрывчатки, специальной техники для получения информации будет наказываться лишением свободы от 3 до 7 лет

за повторное нарушение предусмотрено наказание от 5 до 12 лет с конфискацией имущества

если контрабанда осуществлялась группой лиц и в особо крупных размерах - предусмотрено наказание от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Читайте также: "Надоело ваше "мычания". Как у Зеленского собираются контрабанду побороть.