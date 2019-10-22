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"Ідея Банк" виставили на продаж

Вівторок, 22 жовтня 2019, 18:45

Власник "Ідея Банку" - польська компанія Getin Holding S.A. - виставила на продаж українську "доньку".

Про це повідомляє Finclub.

Зазначається, що Getin Holding S.A., яка базується у Вроцлаві, повідомила на сайті Варшавської біржі про підписання листа про наміри з фондом прямих інвестицій.

"У листі про наміри фонд висловив бажання купити до 100% акцій Ідея Банку, що базується у Львові, і до 100% ТОВ "Нью Фінанс Сервіс", зі штаб-квартирою в Києві", - йдеться в повідомленні. Назва фонду не розкривається.

У листі про наміри йдеться, що фонд проведе 6-тижневе дослідження компаній та комплексну юридичну експертизу (due diligence), а після її позитивного результату узгодить умови транзакції, включно з розміром пакету акцій та частками потенційної угоди.

Getin Holding S.A. погодився надати Фонду виняткові права на переговори про продаж "Ідея Банку" і "Нью Фінанс Сервіс" на період до 1 січня 2020 року.

Регулятивний капітал Ідея Банку на 1 жовтня становив 877,5 млн грн (35 млн доларів).

"Після появи цієї новини акції GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA на Варшавській фондовій біржі  підскочили на 14,5% до 1,39 злотих", - пише Finclub.

Найбільшим бенефіціаром Getin Holding S.A. є громадянин Польщі та Мальти Лешек Чарнецкі.

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