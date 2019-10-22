"Идея Банк" выставили на продажу

Владелец "Идея Банка" - польская компания Getin Holding S.A. - выставила на продажу украинскую "дочку".

Об этом сообщает Finclub.

Отмечается, что Getin Holding S.A., которая базируется во Вроцлаве, сообщила на сайте Варшавской биржи о подписании письма о намерениях с фондом прямых инвестиций.

"В письме о намерениях фонд выразил желание купить до 100% акций Идея Банка, базирующейся во Львове, и до 100% ООО "Нью Финанс Сервис", со штаб-квартирой в Киеве", - говорится в сообщении. Название фонда не раскрывается.

В письме о намерениях говорится, что фонд проведет 6-недельное исследование компаний и комплексную юридическую экспертизу (due diligence), а после ее положительного результата согласует условия сделки, включая размер пакета акций и долей потенциальной сделки.

Getin Holding S.A. согласился предоставить Фонду исключительные права на переговоры о продаже "Идея Банка" и "Нью Финанс Сервис" на период до 1 января 2020 года.

Регулятивный капитал Идея Банка на 1 октября составил 877,5 млн грн (35 млн долларов).

"После появления этой новости акции GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA на Варшавской фондовой бирже подскочили на 14,5% до 1,39 злотых", - пишет Finclub.

Крупнейшим бенефициаром Getin Holding S.A. является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки.