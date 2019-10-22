Ринок землі: Фермерам можуть запропонувати відстрочки та гранти
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розглядає можливість надання відстрочки та гранти під купівлю земель сільгосппризначення.
Про це на прес-конференції заявив міністр економіки Тимофій Милованов, передає liga.net.
"Можливо, ми будемо давати відстрочку при покупці державної землі, так було в Грузії, наприклад. Було так: платиш відразу 20%, 40% або 50%, а решту суми платиш 5 або 10 років потроху", - підкреслив він.
За його словами, ще одним механізмом підтримки фермерів, який розглядає Мінекономіки, є гранти.
"Приходиш з проектом, під який тобі необхідно 5 га земель і фонд або установа, яка буде створюватися, дає тобі 2 га, а 3 га - купуєш за свої гроші", - пояснив міністр.
Він додав, що тимчасова заборона на покупку землі для іноземців не вплине на переговори з МВФ.
Нагадаємо:
Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.
Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.
Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни
Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.
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Економічна правда
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