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Про ринок землі: все, що треба знати

Ринок землі: у листопаді кількість угод зросла на 40%

Вівторок, 14 грудня 2021, 09:25
 
Omar Marques/Getty Images

Кількість транзакцій на ринку землі у листопаді виросла на 37%, а сукупний обсяг проданих земельних ділянок – на 43%.

Про це йдеться в Огляді стану земельних відносин в Україні за листопад, опублікованому в Держгеокадастрі.

"Після жовтневого сповільнення, у листопаді ринок землі демонструє істотні темпи росту. Порівнюючи з жовтнем – кількість транзакцій у листопаді виросла на 37%, а сукупний обсяг проданих земельних ділянок – на 43%, сягнувши рекордних 37 924,5 гектарів землі у обігу в листопаді", – йдеться в огляді.

Держгеокадастр виділяє два основні фактори, внаслідок яких сукупна площа землі в обігу зросла більше, ніж кількість транзакцій у відсотковому вимірі. 

Перший фактор – у структурі транзакцій на один відсотковий пункт виріс відсоток транзакцій з землею для товарного сільськогосподарського виробництва. 

Другим фактором є збільшення середньої площі ділянок для ведення особистого селянського господарства, середній розмір ділянки виріс на 0,1 га, медіанний – майже на 0,15 га.

Економічна правда

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ринок землі

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