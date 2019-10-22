Рынок земли: Фермерам могут предложить отсрочки и гранты
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассматривает возможность предоставления отсрочки и гранты под покупку земель сельхозназначения.
Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики Тимофей Милованов, передает liga.net.
"Возможно, мы будем давать отсрочку при покупке государственной земли, так было в Грузии, например. Было так: платишь сразу 20%, 40% или 50%, а остальную сумму платишь 5 или 10 лет понемногу", - подчеркнул он.
По его словам, еще одним механизмом поддержки фермеров, который рассматривает Минэкономики, являются гранты.
"Приходишь с проектом, под который тебе необходимо 5 га земель и фонд или учреждение, которое будет создаваться, дает тебе 2 га, а 3 га - покупаешь за свои деньги", - пояснил министр.
Он добавил, что временный запрет на покупку земли для иностранцев не повлияет на переговоры с МВФ.
Напомним:
Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.
Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.
Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.
Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.
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Экономическая правда
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