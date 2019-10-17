Samsung визнали баг безпеки Galaxy S10

Компанія Samsung визнала вразливість смартфону Galaxy S10, завдяки якій смартфон можна розблокувати відбитком пальця будь-якої людини.

Про це повідомляє BBC.

Вразливість виявила британка Ліза Нільсон, яка помітила, що змогла розблокувати смартфон відбитком пальця лівої руки - хоча в налаштуваннях був зареєстрований лише відбиток пальця правої.

Після цього жінка попросила інших членів родини розблокувати свій смартфон, і їм це вдалося.

Як повідомляється, проблема виникла через захисний екран смартфону, який Ліза встановила на дисплей.

Південнокорейський банк KaKao вже закликав клієнтів тимчасово відмовитися від функції входу до додатка через відбиток пальців - до того часу, поки Samsung не виправить несправність.

Представники Samsung обіцяють вже незабаром випустити патч, який виправить цю проблему.



Нагадаємо:



Смартфон Galaxy S10 обладнаний сенсором, який здатен розпізнавати відбитки пальців користувачів за допомогою ультразвуку.

У березні, під час презентації Galaxy S10, представники Samsung описували їхню нову технологію розблокування пристрою як "революційну".



Економічна правда