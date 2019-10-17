Samsung визнали баг безпеки Galaxy S10
Компанія Samsung визнала вразливість смартфону Galaxy S10, завдяки якій смартфон можна розблокувати відбитком пальця будь-якої людини.
Про це повідомляє BBC.
Вразливість виявила британка Ліза Нільсон, яка помітила, що змогла розблокувати смартфон відбитком пальця лівої руки - хоча в налаштуваннях був зареєстрований лише відбиток пальця правої.
Після цього жінка попросила інших членів родини розблокувати свій смартфон, і їм це вдалося.
Як повідомляється, проблема виникла через захисний екран смартфону, який Ліза встановила на дисплей.
Південнокорейський банк KaKao вже закликав клієнтів тимчасово відмовитися від функції входу до додатка через відбиток пальців - до того часу, поки Samsung не виправить несправність.
Представники Samsung обіцяють вже незабаром випустити патч, який виправить цю проблему.
Нагадаємо:
Смартфон Galaxy S10 обладнаний сенсором, який здатен розпізнавати відбитки пальців користувачів за допомогою ультразвуку.
У березні, під час презентації Galaxy S10, представники Samsung описували їхню нову технологію розблокування пристрою як "революційну".
Економічна правда
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