Samsung признали баг безопасности Galaxy S10

Компания Samsung признала уязвимость смартфона Galaxy S10, благодаря которой смартфон можно разблокировать отпечатком пальца любого человека.

Об этом сообщает BBC.

Уязвимость обнаружила британка Лиза Нильсон, которая заметила, что смогла разблокировать смартфон отпечатком пальца левой руки - хотя в настройках был зарегистрирован только отпечаток пальца правой.



После этого женщина попросила других членов семьи разблокировать свой смартфон, и им это удалось.



Как сообщается, проблема возникла из-за защитного экрана смартфона, который Лиза установила на дисплей.

Южнокорейский банк KaKao уже призвал клиентов временно отказаться от функции входа в приложения через отпечаток пальцев - до тех пор, пока Samsung не исправит ошибку.



Представители Samsung обещают скоро выпустить патч, который исправит эту проблему.



Напомним:



Смартфон Galaxy S10 оборудован сенсором, который способен распознавать отпечатки пальцев пользователей с помощью ультразвука.



В марте, во время презентации Galaxy S10, представители Samsung описывали их новую технологию разблокировки устройства как "революционное".



Экономическая правда