Справа про повернення Коломойському акцій Приватбанку: суд "замінували"

Невідомий заявив про замінування Господарського суду Києва в день дебатів за позовом про повернення акцій Приватбанку екс-власникам Коломойському і Боголюбову.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"На місце події виїхали слідчо-оперативна група управління поліції, кінологи та вибухотехніки. Із приміщення суду було евакуйовано працівників та відвідувачів.

Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", - повідомили в суді о 09:51.

Дебати були призначені на 10:30 17 жовтня.

"Сьогодні мають відбутися дебати у справі. Це заключна стадія судового процесу, після якої суддя має піти в нарадчу кімнату для винесення рішення", - заявив представник Приватбанку в суді Андрій Пожидаєв.

Дебати будуть проходити в закритому режимі без присутності преси. Перед цим за чотири засідання суд розглянув 15 томів справи.

Нагадаємо:

Коломойський у суді вимагає повернути йому акції Приватбанку.

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Згідно з даними Нацбанку, Приватбанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) займав 1-е місце серед 77 банків.

Економічна правда