"Ковідна" тисяча вакцинованим: ПриватБанк почав оформлювати картки для підлітків

фото: нбу

Державний ПриватБанк почав оформлення спеціальних цифрових карток єПідтримка для українців від 14 років, які мають "зелений" COVID-сертифікат.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Підлітки, які вже є клієнтами банку, можуть відкрити картку єПідтримка у мобільному банку Приват24.

"Для цього треба оновити додаток, зайти у вкладку "Гаманець", натиснути меню "Додати" та вибрати картку єПідтримка. Для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням у додаток Дія та подати заявку на виплату допомоги на карту ПриватБанку", - пояснили у фінустанові.

Якщо ж дитині вже виповнилося 14 років і воне ще не користується картками ПриватБанку, необхідно пройти ідентифікацію у будь якому відділенні ПриватБанку, маючи при собі ІПН та паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

"Після цього залишається зареєструватися у Приват24 та оформити картку єПідтримка", - додали у банку.

Зазначається, що на сьогодні українці оформили у ПриватБанку більше 5 мільйонів цифрових карток єПідтримка.

Нагадаємо:

Уряд розширив дію програми "єПідтримка" на підлітків віком 14-18 років.

Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "є-підтримка".

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю ЕП зауважив, що грошей на виплату 500 грн громадянам, які зроблять бустерну дозу вакцини від COVID-19, у бюджеті поки що не вистачає.

Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над розширенням програми "єПідтримка", щоб дозволити вакцинованим людям із інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень допомоги від держави на ліки.

З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривеньза програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

Економічна правда