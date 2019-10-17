Дело о возвращении Коломойскому акций Приватбанка: суд "заминировали"

Неизвестный заявил о заминировании Хозяйственного суда Киева в день дебатов по иску о возврате акций Приватбанка экс-владельцам Коломойскому и Боголюбову.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"На место происшествия выехали следственно-оперативная группа управления полиции, кинологи и взрывотехники. Из помещения суда эвакуированы работники и посетители.

О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", - сообщили в суде в 9:51.

Дебаты были назначены на 10:30 17 октября.

"Сегодня должны состояться прения по делу. Это заключительная стадия судебного процесса, после которой судья должен уйти в совещательную комнату для вынесения решения", - заявил представитель Приватбанка в суде Андрей Пожидаев.

Дебаты будут проходить в закрытом режиме без присутствия прессы. Перед этим за четыре заседания суд рассмотрел 15 томов дела.

Напомним:

Коломойский в суде требует вернуть ему акции Приватбанка.

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Как сообщалось, правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Экономическая правда