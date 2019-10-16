Кабмін дозволив передавати гуртожитки у власність ОТГ

Уряд схвалив законопроект, який дозволяє передавати у власність територіальних громад гуртожитки, що перебували у статутному капіталі колишніх державних та комунальних підприємств.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Відповідне рішення Кабмін прийняв 16 жовтня під час засідання. Документ отримав назву "Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020-2021 рік".

Зазначено, що цей законопроект дозволить провести капітальний ремонт гуртожитків, а також забезпечить гідні умови проживання для тих, хто там мешкає.

Економічна правда