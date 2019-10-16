Кабмин разрешил передавать общежития в собственность ОТГ

Правительство одобрило законопроект, который позволяет передавать в собственность территориальных общин общежития, которые находились в уставном капитале бывших государственных и коммунальных предприятий.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Соответствующее решение Кабмин принял 16 октября во время заседания. Документ получил название "Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020-2021 год".

Отмечается, что этот законопроект позволит провести капитальный ремонт общежитий, а также обеспечит достойные условия проживания для тех, кто там живет.

Экономическая правда