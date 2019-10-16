Кабмин разрешил передавать общежития в собственность ОТГ
Среда, 16 октября 2019, 16:32
Правительство одобрило законопроект, который позволяет передавать в собственность территориальных общин общежития, которые находились в уставном капитале бывших государственных и коммунальных предприятий.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Соответствующее решение Кабмин принял 16 октября во время заседания. Документ получил название "Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020-2021 год".
Отмечается, что этот законопроект позволит провести капитальный ремонт общежитий, а также обеспечит достойные условия проживания для тех, кто там живет.
Экономическая правда
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