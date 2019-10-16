Все разделы
Укр / Рус

Кабмин разрешил передавать общежития в собственность ОТГ

Среда, 16 октября 2019, 16:32

Правительство одобрило законопроект, который позволяет передавать в собственность территориальных общин общежития, которые находились в уставном капитале бывших государственных и коммунальных предприятий.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Соответствующее решение Кабмин принял 16 октября во время заседания. Документ получил название "Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020-2021 год".

Отмечается, что этот законопроект позволит провести капитальный ремонт общежитий, а также обеспечит достойные условия проживания для тех, кто там живет.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин создал комиссию по вопросам защиты бизнеса 16 октября 2019, 15:35
Кабмин изменил структуру управления таможней 16 октября 2019, 14:13
Отмена трудовых книжек: Дубилет анонсировал начало работы над законопроектом 9 октября 2019, 09:46
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!