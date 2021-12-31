Уряд запровадив держрегулювання цін на батон і соняшникову олію

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Кабмін додав до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, батон та олію соняшникову. Також уряд обмежив націнку на хліб житньо-пшеничний і батон у 10%.

Про це йдеться у постанові уряду №1432 від 30 грудня, яку опублікували на Урядовому порталі.

Таке регулювання ввели на період дії карантину, спричиненого пандемією COVID-19.

Зазначеною постановою уряд вніс зміни до своїх постанов від 22 квітня 2020 року № 341 та від 9 грудя 2020 року № 1236.

За постановою Кабміну № 341 від 22 квітня 2020 року, обов'язковому декларуванню зростання цін на продукти харчування підлягають товари, які мають істотну соціальну значущість.

До таких продуктів належать: крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого гатунку та вермішель із нього, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, тушка куряча, вода мінеральна негазована та масло вершкове жирністю 7%.

Тепер же до цього переліку додали батон та олію соняшникову.

А постанову №1236 від 9 грудня 2020 року доповнили пунктом про заборону встановлювати націнку на хліб житньо-пшеничний і батон понад 10%.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів розробляє механізми підтримки хлібопекарів і виробників інших соціальних харчових товарів через зростання цін на газ.

Підприємства кондитерської галузі змушені призупиняти виробництво частини асортименту продукції через рекордне зростання цін на газ.

Асоціації хлібопекарської галузі звернулися до президента Володимира Зеленського та Кабміну з проханням забезпечити "пільговий" газ для стабільності виробництва.

Економічна правда