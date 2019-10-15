Зеленський хоче запровадити мораторій на перевірки ФОПів

Президент Володимир Зеленський ініціює запровадження мораторію на перевірки фізичних осіб – підприємців усіх категорій, крім "ризикових", терміном на два роки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу президента.

В Офісі президента відбулися консультації з експертами, представниками підприємців, народними депутатами та представниками Кабінету міністрів з метою формування спільної позиції щодо політики стосовно малих підприємців.

Повідомляється, що глава держави "відгукнувся на заклики" представників малого бізнесу, які вийшли з протестами проти законів, якими запроваджується електронний чек та використання касових апаратів.

Як зазначила заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів, протестні настрої викликані здебільшого поганою поінформованістю підприємців стосовно норм ухвалених парламентом законів, а також навмисними маніпуляціями та перекручуванням.

Вона наголосила, що згадані закони спрямовані не проти фізичних осіб – підприємців, а проти великого бізнесу, який оформлює свою діяльність як групу ФОПів, тим самим зменшуючи обсяг сплати податків.

За словами Ковалів, підприємців лякають необхідністю придбання касових апаратів, хоча насправді такого обов’язку немає – достатньо буде завантажити собі у телефон безкоштовний додаток, який надасть Державна фіскальна служба.

Заступник керівника Офісу президента пояснила, що електронні чеки для ФОПів запроваджуються лише з 2021 року.

"Тому ті, хто лякають малих підприємців штрафами за невидачу електронного чека вже з нового року, просто вводять людей в оману або відверто маніпулюють", – наголосила Ковалів.

Сам Зеленський доручив запровадити мораторій на перевірки ФОПів на два роки – для всіх категорій, крім "ризикових", на зразок ювелірного бізнесу.

Також Державна податкова служба повинна надати вже з 1 січня 2020 року додаток для електронних чеків для безкоштовного тестування всім охочим. За словами Зеленського, це необхідно для того, щоб підприємці встигли пристосуватися до змін у законодавстві.

Президент також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена.

Зеленський запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу.

На думку Президента, це дозволить полегшити умови ведення бізнесу для малих підприємців і водночас сприятиме ефективній боротьбі з тими великими компаніями, які використовують спрощену систему оподаткування для ухилення від сплати податків.

Нагадуємо:

20 вересня законопроекти №1053-1 и №1073 були прийняті парламентом в цілому і зараз вони очікують підписів спікера парламенту та президента.

Ці два закони зобов'язують підприємців використовувати касові апарати, вводять електронний чек на товар або послугу, вводять грошове винагородження для покупців і великі штрафи для бізнесу, якщо товар буде продаватися без чеку.

Читайте детальніше: ФОПам приготуватися. 16 головних інновацій законів про касові апарати (РРО) та "кешбек"

Економічна правда