Зеленский хочет ввести мораторий на проверки "ФОПов"

Президент Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц - предпринимателей всех категорий, кроме "рисковых" сроком на два года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

В Офисе президента состоялись консультации с экспертами, представителями предпринимателей, народными депутатами и представителями Кабинета министров с целью формирования общей позиции относительно политики в отношении малых предпринимателей.

Сообщается, что глава государства "откликнулся на призывы" представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов, которыми вводятся электронный чек и использования кассовых аппаратов.

Как отметила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, протестные настроения вызваны в основном плохой осведомленностью предпринимателей относительно норм принятых парламентом законов, а также умышленными манипуляциями и искажением.

Она подчеркнула, что упомянутые законы направлены не против физических лиц - предпринимателей, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группа ФЛП, тем самым уменьшая объем уплаты налогов.

По словам Ковалив, предпринимателей пугают необходимостью приобретения кассовых аппаратов, хотя на самом деле такой обязанности нет, - достаточно будет загрузить себе в телефон бесплатное приложение, которое предоставит Государственная фискальная служба.

Заместитель руководителя Офиса президента объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года.

"Поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют", - отметила Ковалив.

Сам Зеленский поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", вроде ювелирного бизнеса.

Также Государственная налоговая служба должна предоставить уже с 1 января 2020 года приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим. По словам Зеленского, это необходимо для того, чтобы предприниматели успели приспособиться к изменениям в законодательстве.

Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена.

Зеленский предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для обработки предложений по улучшению условий для бизнеса.

По мнению Президента, это позволит облегчить условия ведения бизнеса для малых предпринимателей и одновременно способствовать эффективной борьбе с теми крупными компаниями, которые используют упрощенную систему налогообложения для уклонения от уплаты налогов.

Напоминаем:

20 сентября законопроекты №1053-1 и №1073 были приняты парламентом в целом и сейчас они ожидают подписей спикера парламента и президента.

Эти два закона обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты, вводят электронный чек на товар или услугу, вводят денежное вознаграждение для покупателей и большие штрафы для бизнеса, если товар будет продаваться без чека.

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Экономическая правда